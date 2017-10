Tysk fodboldhold satte sig på knæ før stor kamp

Hertha Berlin satte sig før kampen mod Schalke på knæ for at bakke op om de amerikanske NFL-spilleres kamp mod racisme. Foto: CLEMENS BILAN / Scanpix Denmark

- For et tolerant Berlin, nu og for evigt, sagde en stemme i stadionhøjtalerne før kampen i den tyske Bundesliga.

De amerikanske football-spilleres kamp mod racisme, diskrimination og politivold over for sorte i USA har spredt sig til Europas fodboldbaner.

I hvert fald valgte det tyske fodboldhold Hertha Berlin at knæle i kampen mod racisme før deres kamp i Bundesligaen mod Schalke 04, hvor over 50.000 tilskuere lørdag så på.

- Hertha BSC er for tolerance og ansvar! For et tolerant Berlin og en åbensindet verden, nu og for evigt, skriver holdet på Twitter.

Hertha BSC stands for tolerance and responsibility! For a tolerant Berlin and an open-minded world, now and forevermore! #TakeAKnee #hahohe pic.twitter.com/spZvRSGVxQ — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) October 14, 2017

Skabte overskrifter i USA

Deres støtteaktion skabte straks overskrifter i USA hos medier som New York Times, CBS og Fox News.

På stadion annoncerede en stemme:

- Berlin er farverig. Hertha BSC er for diversitet og mod vold. Derfor tager vi del i protesten fra vores amerikanske medspillere og tager afstand fra diskrimination. For et tolerant Berlin, nu og for evigt, sagde stemmen, mens spillerne på banen satte sig på et knæ med hinanden i armene.

Det samme syn spredte sig straks på sidelinjen, da holdets trænere, officials og spillere gjorde det samme.

Kampen endte 2-0 til Schalke 04.

Trump satte gang i protester

Protesterne begyndte for et år siden, da NFL-stjernen Colin Kaepernick blev siddende under nationalsangen som en protest mod racediskrimination.

Det ramte en amerikansk soldat så meget i hjertet, at de to mødtes og aftalte, at han skulle knæle næste gang. Det gør soldaterne selv, når de ærer en falden kammerat. Det skriver CBS.

Debatten blussede for alvor op igen i september i år, da Donald Trump gjorde det klart, at han ville have fyret alle spillere, der ifølge præsidenten ikke viste den fornødne respekt for det amerikanske flag og for nationalsangen.

Derudover bad han folk om at forlade stadion, hvis de oplevede en spiller protestere.

I den efterfølgende spillerunde satte mere end 200 NFL-spillere sig på knæ under nationalsangen.

- Spillerne respekterer USA

Når NFL-spillerne har valgt at sætte sig på knæ under den amerikanske nationalsang, er det ikke, fordi de vanærer det amerikanske flag, som præsident Donald Trump mener.

Handlingen, der er en demonstration mod utilfredshed med racemæssig ulighed i samfundet og politivold over for sorte i USA, er et udtryk for mod, siger DeMaurice Smith, der er formand for spillerforeningen i NFL.

- Der er ingen spillere, som ikke respekterer vores land eller vores flag. Som tusinder har vist gennem tiderne, kræver det mod at tale og konfrontere de problemer, som vores spillere er udsat for. Specielt når det ikke er populært blandt alle, siger han.