Kaos ved lokal fodboldkamp: 17 dræbt og 76 sårede

Der udbrød kaos på et fodboldstadion i det nordlige Angola. Foto: TV 2

Hundredvis af fodboldfans stormede fredag aften portene til et stadion i Angola for at se en lokal kamp.

Mindst 17 personer er trampet ihjel, og mange er såret på et fodboldstadion i det centralafrikanske land Angola fredag aften.

Det fortæller en hospitalschef ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der opstod kaos, da hundredvis af fodboldfans stormede portene for at se en kamp mellem lokale fodboldhold.

Kampen skulle finde sted på et stadion ved navn January 4th i den nordlige by Uige, der ligger omkring 285 kilometer nordøst for hovedstaden Luanda nær grænsen til Den Demokratiske Republik Congo.

- Der blev skubbet, og det førte til, at folk blev kvalt. Nogle blev nødt til at gå oven på andre mennesker. Der var 76 sårede, og 17 af dem døde, siger Ernesto Luis, administrerende direktør på det lokale hospital.