FCK i stor e-satsning: - Kan skaffe fans verden over

Selskabet bag FCK er på banen med en ny investering, der ifølge en rådgiver har stort potentiale.

Superligaens nummer et, F.C. København, følger nu efter OB, der har satset på e-sport, som buldrer fem på verdensplan.

Pludselig kan man få tilhængere i Japan, Sydkorea og USA Simon Bastiansen, sponsorrådgiver MKTG

Parken Sport & Entertainment, der er selskabet bag FCK - sender således et tocifret millionbeløb efter professionelle computerspillere i FCK-trøjer.

Kan blive et globalt brand

Ifølge sponsorrådgiver Simon Bastiansen fra MKTG er der massivt potentiale i satsningen, der sker i parløb med Nordisk Film.

- FCK er regionalt og nordisk et fantastisk brand, men netop gennem e-sport kan FC København gå hen og blive et globalt brand, siger Simon Bastiansen til TV 2 (se hele interviewet øverst i artiklen).

- Det vil sige, pludselig kan man få tilhængere i Japan, Sydkorea og USA og alle mulige andre steder, ikke bare her i Norden, fortsætter han.

De to selskaber holder pressemøde kl. 11 i Telia Parken, hvor det nye samarbejde bliver præsenteret.

FCK's e-sport hold skal spille Counter Strike, Dota 2 og Fifa iført fodboldtrøjer, og det kan der være gode penge i, siger Jens Christian Ringdal, direktør hos iPlay og tidligere formand for eSport Danmark.

E-Sport Mere end 213 mio. personer ser E-Sport. Dette tal forventes at stige til 303 mio. i 2019.

Det forventes, at E-sport ved slutningen af 2016 vil have en samlet omsætning på 8,3 mia. kroner på verdensplan.

29. maj blev E-Sport Danmark optaget som associeret medlem af Dansk Atletik Forbund. Kilde: SuperData

Kæmpe tv-penge

En ting er præmieindtægterne, men det er ikke her størstedelen af investeringen kan blive betalt hjem. Ringdal henviser til, at e-sporten fylder stadions, og så er der ikke mindst de vigtige tv-aftaler.

- Turner Entertainment i USA har lavet en kæmpe stor counter-strike liga. Der er tv-rettigheder der, hvor man pludselig kan komme ind og få andel i, siger Jens Ringdal til TV 2.

- Hvis man er rigtig smart hos FCK har man fået kløerne i et af de store counter-strike hold, og det kan man håbe, at de får annonceret i dag. For så er de allerede inde ved bordet og sidder med der, siger Jens Ringdal til TV 2.

En 'no-brainer'

Computerspil har de senere år udviklet sig til en enorm industri, og flere danske spillere er i verdenstoppen, hvor der bliver kæmpet om millionpræmier.

Interessen fik for nylig den kendte iværksætter Tommy Ahlers til at investere 200 millioner kroner i et dansk e-sportsfirma i samarbejde med Nikolaj Nyholm fra kapitalfonden Sunstone.

En satsning de succesfulde erhvervsfolk kalder en no-brainer.

Rigmænd og fodboldklubber på banen

Den professionele gaming virksomhed RFRESH Entertainment dækker over fire hold, der alle dyster i spillet Counter-Strike.

E-sport blev i sommer optaget i Dansk Atletik Forbund.

Også FC Midtjylland ser store muligheder i e-sport, som de er lune på at investere i, mens Saxo-milliardæren Lars Seier Christensen allerede har kastet sig ud i industrien med Bjarne Riis.