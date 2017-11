14-årig troede han skulle se på sportsudstyr - men så mødte han sit største idol

Fodboldlandsholdet hylder skoler, der sætter fokus på fodbold.

14-årige Wilhelm Kastberg Sørensen tager sig instinktivt til hovedet og træder tre skridt baglæns, mens han prøver at forstå det. Nej, nej, nej, bliver han ved med at gentage for sig selv, mens hans kinder bliver mere og mere røde. Røde ligesom den danske landsholdstrøje, han tilfældigvis har på. Den med nummer 21, hvor der står Eriksen på ryggen.

Til daglig går Wilhelm i specialklasse på Thorning Skole nær Silkeborg, men nu er han kørt helt til Helsingør i Nordsjælland med to af sine lærer. Han tror, han skal se på sportsudstyr, men står nu på Hotel Marienlyst og læser vantro teksten på skiltet foran ham. DBU Prisoverrækkelse, står der.

Øjeblikket hvor det går op for Wilhelm, at han skal møde sit store idol Christian Eriksen. Foto: TV 2

Wilhelm læser ikke super godt, men tidligere på året udkom flere letlæselige portrætbøger med landsholdsprofiler, der skulle hjælpe drenge som ham. Nu skal overskuddet fra salget overrækkes til skoler, der sætter fokus på fodbold, og det er Wilhelm, der skal tage imod prisen på Thorning Skoles vegne.

- Du tager pis på mig, siger han og kigger op på den ene af sine lærere, der har lagt en arm omkring ham for at berolige ham lidt.

- Nej, du skal ind og sige hej til Christian Eriksen og de andre.

- To sekunder, jeg skal lige...jeg skal lige, du ved, lyder det fra Wilhelm, der igen træder tre skridt tilbage for at indtage situationen.

Bøgerne som har givet det overskud, der nu uddeles til skoler, der bruger fodbold aktivt i undervisningen. Foto: TV 2

- Han er allerede blevet en god ven

Indenfor i konferencelokalet på hotellet er masser af andre elever samlet.

I alt skal ti skoleprojekter med fokus på fodbold have overrakt tilsammen 100.000 kroner.

Med pengene følger en pris og ikke mindst muligheden for at møde nogle af Danmarks bedste fodboldspillere, hovedpersonerne i de letlæselige bøger.

Wilhelm Kastberg Sørensen og en af hans lærere modtager prisen på vegne af Thorning Skole. Foto: TV 2

For Wilhelm er der ingen tvivl om, hvem han helst vil møde. Navnet på ryggen af hans trøje siger det hele.

- Hej, Christian, og hvad hedder du?

- Wilhelm. Jeg er din største fan, kommer det straks fra den 14-årige dreng, der trykker Christian Eriksens hånd.

Christian Eriksen og Wilhelm Kastberg Sørensen. Wilhelm vidste ikke, at de skulle mødes. Så ville han ikke kunne sove en hel uge op til, og derfor havde hans lærere og mor fundet på en dækhistorie. Foto: TV 2

De to bliver hurtigt enige om, at det ikke kan vare længe, inden Wilhelm får en trøje med sit eget navn på ryggen og mulighed for at spille for Danmark. I så fald vil han spille på samme plads, som sit store fodboldidol.

- Vi kan spille sammen så. Vi kan spille i hver sin side, foreslår Christian Eriksen, inden han signerer Wilhelms trøje og sender ham hjem mod Thorning igen med en pris i hånden og en overordentlig overraskelse at fortælle om.

- Han er en sej og god mand. Han er virkelig den bedste til frispark, og han er allerede blevet en lidt god ven for mig, konkluderer Wilhelm Kastberg Sørensen.